Avustralya'da yumurta üreticisi bir firmanın gezen tavuk olmayan yumurtaların "gezen tavuk yumurtası" kategorisinde satıldığını tespit ederek, 1 milyon 50 bin Avustralya doları ceza verdi.

Avustralya'da federal mahkeme, tüketicileri kandırdığı gerekçesiyle yumurta üreticisi bir firmaya, mahkeme masraflarıyla 1 milyon 50 bin Avustralya doları (yaklaşık 2 milyon 966 bin Türk lirası) para cezası verdi.



ABC'nin haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), yumurta üreticisi Snowdale Holdings adlı firmaya ait çiftliklerin ikisinde tavukların serbest dolaşmadığını ancak yumurtalarının 2011-2013 yıllarında "gezen tavuk yumurtası" kategorisinde satıldığını tespit etti.



Bazı kümeslerde metrekareye 14 tavuk düştüğüne de işaret eden komisyon, söz konusu şirket hakkında dava açtı.



Federal Mahkeme, Snowdale Holdings şirketini, müşterilerini yanlış bilgilendirmekten suçlu bularak, 750 bin Avustralya doları (2 milyon 118 bin Türk lirası) para cezası verdi.



Mahkeme, ayrıca şirketin mahkeme masrafları için 300 bin Avustralya doları (847 bin 470 Türk lirası) ödemesine hükmetti.