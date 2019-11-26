Avustralya'da yangından kurtarılan koala öldü

BBC'nin haberinde, arabasıyla yoldan geçen bir kadının ağaçlık alanda alevlerin arasında kaldığını fark ederek kurtardığı, "Lewis" adı verilen koalanın, tedavi altına alındığı veteriner kliniğinde yanık yaralarının iyileşmemesi nedeniyle iğneyle uyutulmasına karar verildiği belirtildi.

Port Macquarie Koala Hastanesinden yapılan açıklamada, Lewis'in yaralarının tedavisi ve bandajlarının değiştirilmesi için genel anestezi uygulandığı ancak yaralarının giderek kötüleştiği ve daha iyiye gitmeyeceğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Birinci önceliğimiz hayvanların iyiliği, dolayısıyla böyle bir karar alındı." ifadesi kullanıldı.

Veterinerler, yangından kurtarılan 14 yaşındaki Lewis'in göğsünde, ayaklarında ve vücudunun bazı kısımlarında ileri derecede yanıklar olduğunu belirtmişti.

Yeni Güney Galler eyaletinin Port Macquarie bölgesinde geçen hafta bir kadının, vücudunun bazı yerleri yanmış olan koalayı alevlerin arasından kurtararak gömleğine sardığı görüntüler sosyal medya ve haber sitelerinde geniş yer bulmuştu.

Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yeni Güney Galler ve Queensland'in ardından geçen hafta Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verilmişti.

Batı Avustralya eyaletinde de önceki hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

Avustralya Koala Federasyonu, Güney Avustralya, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerindeki orman yangınlarında beslenme alanları yüzde 80 yok olan 1000'e yakın koalanın telef olduğu tahmininde bulunduklarını açıkladı.