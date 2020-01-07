Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaştı

25 milyon nüfusa sahip Avustralya'da, kıtanın en eski yerleşim merkezi Sydney'de başlayan orman yangınalrı söndürülemiyor. Facianın bilançosu her geçen gün artıyor.

Kıta adeta alev topuna dönüştü. Dev yangın ülkenin önemli şehir merkezlerini tehdit etmeye başladı. Şimdiye kadar resmi verilere göre 20 milyon futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 10 milyon hektarlık alan kül oldu.



Yangın Eylül ayında başladı. Yaklaşık 5 aydır süren yangından hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Onlarca kişiden de haber alınamadığı açıklandı.



Ortaya çıkan bu felaketten en çok etkilenen hayvanlar oldu. Faciada 480 milyon civarında hayvan telef oldu. Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların 3'te biri tamamen yok oldu.



İtfaiye ekipleri ve gönüllüler hayvanları kurtarmak için mücadele etti



Dünyanın içini titreten görüntü ise kameralara böyle yansıdı.



Cesur çiftçi yavru kanguruyu kurtarabilmek için adeta hayatını tehlikeye attı.



Kir ve külle kaplı kurtarılmayı bekleyen yavru kanguruyu alevler içinde gördü. Hiç düşünmeden kanguruya koşarak onu kurtardı.



Aşırı sıcaklık sonucu meydana geldiği belirtilen yangınlar yüzünden 1588 ev kül olurken 653 ev de kullanılamayacak hale geldi.



Tüm çabalara rağmen iklim değişikliğinin de etkisiyle durdurulamayan yangınlardan sonra turistlerin ülkenin güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometre karelik alanı terk etmeleri istendi.



Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Deniz kenarlarına kaçmak zorunda kalan yaklaşık 4 bin kişi gemilerle bölgeden tahliye edildi.



Tüm devlet kurumlarının seferber edildiği bu durum üzerine yaklaşık 3 bin asker görevlendirildi.



Dünyanın en prestijli spor musabakalarından biri olarak kabul edilen Avustralya Açık Tenis Turnuvası ertelenebileceği beliritliyor.

ulusal.com.tr