Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Avustralya, Suriye'ye yönelik hava operasyonlarını askıya aldı

Avustralya'dan yapılan bir son dakika açıklamasına göre, Avustralya, geçtiğimiz Pazar günü ABD tarafından Suriye askeri jetinin düşürülmesi ve ardından ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarına yönelik Rusya tehdidinin ardından Suriye'ye hava saldırılarını durdurduğunu açıkladı.

Avustralya, Suriye'ye yönelik hava operasyonlarını askıya aldı

Avustralya, ABD ve Rusya arasında, Suriye uçağının düşürülmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını askıya aldı.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki hava operasyonlarının tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Askıya alınan hava operasyonlarının sadece Suriye için geçerli olduğu, Irak’taki operasyonları kapsamadığını bildirildi.

Suriye hava sahasındaki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, hava operasyonlarının "zamanı geldiğinde" yeniden başlayacağı kaydedildi.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede hava harekatlarıyla destek veriyor.

ABD savaş uçakları, dün PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına ateş açması üzerine bir Suriye SU-22 savaş uçağını düşürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD ile kuvvet ayrışma kanalını askıya aldığını ve Fırat Nehri'nin batısına geçen koalisyon uçaklarının vurulacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #hava operasyonları #suriye #avustralya
banner863
Önceki Haber
Fenerbahçe'de değirmenin suyu gidenlerden gelecek
Sonraki Haber
Dolar güne nasıl başladı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.