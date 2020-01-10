Avustralya yanmaya devam ediyor

Avustralya'da eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken 10,3 milyon hektar alan kül oldu.

Ayrıca bölgede Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın belirlemesine göre aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin, kuşların, koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

Son birkaç gündür nispeten yumuşayan hava koşullarının ardından rüzgar hızının ve hava sıcaklığının yeniden arttı.

Yetkililer risk altındaki evlerin tahliyesini isterken helikopterlerle acil durum malzemeleri de dağıttı.

Yeni Güney Galler'de yangınlar 100'den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk ediliyor.



ulusal.com.tr