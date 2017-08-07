Avustralya Savunma Bakanı Senatör Marise Payne, Queensland eyaletinin Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düşen uçağın enkazının bulunduğunu açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanı Senatör Marise Payne, Queensland eyaletinin Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düşen uçağın enkazının bulunduğunu açıkladı.



Payne, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Avustralya kıyılarında denize düşen MV-22 Osprey tipi ABD askeri uçağının enkazının Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait HMAS Melville gemisi tarafından tespit edildiğini kaydetti.



Su altındaki operasyonun ilerleyen saatlerde başlayacağını bildiren Payne, "HMAS Melville mürettebatı ve dalgıçlarımız bu akşamdan itibaren su altındaki operasyonlara uzaktan kumanda edilen araçlarla başlayacak." ifadesini kullandı.



Kayıp 3 askerden ikisinin kimliği belirlendi



Düşen uçakta hayatını kaybeden 3 askerden ikisinin kimliği aileleri tarafından tespit edildi. Bu askerlerin Teğmen Benjamin Robert Cross ve Onbaşı Nathan Ordway olduğu belirtildi. Kayıp üçüncü askerin kimliği hakkında bilgi verilmedi.



ABD donanmasının sıklıkla kullandığı, uçak gemilerine helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen MV-22 Osprey tipi askeri uçak cumartesi günü Avustralya’nın Queensland eyaletinde Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düşmüştü. Uçakta bulunan 26 deniz piyadesinden 23’ü kurtarılmış 3 deniz piyadesinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

