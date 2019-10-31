Avusturya ADD'den coşkulu kutlama: 29 Ekim Mehmetçiktir

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (Avusturya ADD) öncülüğünde büyük bir coşkuyla kutlandı. Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Schönburg Saray’ında düzenlenen Cumhuriyet Şenliği’ne vatandaşların ilgisi büyüktü.

Etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizin aziz ruhları anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda İstiklal Marşımız ve Avusturya Milli Marşı okundu.

"ASKERİ ZAFER EKONOMİK ZAFERLE TAÇLANDIRILMALI"

Milli marşların okunmasının ardından Avusturya ADD Başkanı Yusuf Genç bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Salonda bulunan kalabalığı, “Sizleri, bu büyük bayramımızı cumhuriyetimize yaraşır bir şekilde kutlamanın gururuyla selamlıyor, Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum” sözleriyle selamlayan dernek başkanı Yusuf Genç konuşmasında Cumhuriyetin hangi zorluklardan geçerek kurulduğuna vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Siyasi ve askeri başarılar ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik başarılarla süslenmezse meydana gelen zaferler sürekli olamaz” sözüne atıfta bulunan Genç, gerçek mücadelenin ekonomik alanda yürütüldüğüne, bu yüzden de iktisadi gelişmelere ve bunun için alt yapı oluşturan eğitime büyük bir önem verilmesi gerektiğini belirtti. Genç, askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandırmanın önemine değindi.

"29 EKİM MEHMETÇİKTİR"

Avusturya ADD’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren başkan Genç, “Herkesi derneğimizin çalışmalarına aktif olarak katılmaya ve derneğimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Genç konuşmasını "29 Ekim nedir" sorusuna şu yanıtları vererek tamamladı:

"29 Ekim Çanakkale’de, Anadolu’da çarıkla basılan toprağa sahip çıkmaktır. 29 Ekim, elleriyle siper kazan, mermisi bitince düşmana süngüsüyle hücum eden, bir tas hoşaf ve yarım ekmekle yarı tok yarı aç ama dimdik savaşan Mehmetçiği anmaktır. 29 Ekim, 25 kiloluk mermiyi sırtında bebesiyle cepheye taşıyan kadınlarımızı anmaktır. 29 Ekim, tüm dünyaya bağımsızlığımızı haykırmaktır. 29 Ekim, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu türküm diyene!"

ÜMİT YARDIM: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Genç’in konuşmasının ardından T.C. Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım bir selamlama konuşması yaptı. Sözlerine herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Yardım, Avusturya’da faaliyet yapan kitle örgütlenin önemine değindi ve sivil toplum örgütlerine düşen görevleri sıraladı.

Konuşmaların ardından programın birinci kısmında Tuğba Uçar öğrencileri ile müzik dinletisi gerçekleştirdi. Uçar ve öğrencilerinin ardından, bağlama üstadı Mansur Bildik ve Avusturyalı öğrencisi Türk Halk Müziği eserlerini çalıp ve söylediler. Bildik ve öğrencisi büyük bir aldı.

Daha sonra genç sanatçılar Defne Aydın (soprano) ve Nazlı Hacıalioğlu (piyanist) konuklara klasik müzik dinletisi gerçekleştirdi. Programın son bölümünde eski TRT Sanatçısı Semra Türel Türk Sanat Müziği parçaları ile konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Düzenlenen çekilişte talihlilere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Gece yarısına kadar süren etkinlikte hep bir ağızdan şarkılar söylendi, halaylar çekildi, oyunlar oynandı.

ulusal.com.tr