Avusturya Haber Ajansı, Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen dağlık bir kazadan sonra beş kişinin öldüğünü ve 1 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.
Kaza, Mannlkarscharte adlı bölgedeki bir grupla, Salzburg'un güneyindeki dağlardaki boşluk alanda gerçekleşti.
Kızıl Haç'tan yapılan açıklamaya göre, beş kurtarma helikopterinin kaza mahaline gönderildiği belirtilirken ilk bilgilere göre bir grup dağcının düştüğü belirtildi.
Kızıl Haç yetkilisi, mağdurların kimliklerinin acil durum yetkilileri tarafından henüz tespit edilmediğini söyledi.
Avusturya Haber Ajansı, Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen dağlık bir kazadan sonra beş kişinin öldüğünü ve 1 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.