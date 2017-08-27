Avusturya Haber Ajansı, Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen dağlık bir kazadan sonra beş kişinin öldüğünü ve 1 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Kaza, Mannlkarscharte adlı bölgedeki bir grupla, Salzburg'un güneyindeki dağlardaki boşluk alanda gerçekleşti.Kızıl Haç'tan yapılan açıklamaya göre, beş kurtarma helikopterinin kaza mahaline gönderildiği belirtilirken ilk bilgilere göre bir grup dağcının düştüğü belirtildi.Kızıl Haç yetkilisi, mağdurların kimliklerinin acil durum yetkilileri tarafından henüz tespit edilmediğini söyledi.