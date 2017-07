ABD'nin New Mexico eyaletinde ailesiyle doğa yürüyüşü yapan Sparks adlı çocuğun ayağının takılıp düşmesine neden olan şeyin 1,2 milyon yıllık fosil olduğu anlaşıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde ailesiyle doğa yürüyüşü yapan 10 yaşındakiJude Sparks'ın takılıp düştüğü şeyin 1,2 milyon yıllık fosil olduğu ortaya çıktı.



Geçen kasımda ailesiyle New Mexico eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan Sparks, ayağının bir cisme takılması sonucu düştü.



Sparks, New York Times'a verdiği röportajda, takıldığı şeyin önce bir tahta fosili olduğunu düşündüğünü anlattı.



Küçük çocuğun ebeveynleri Michelle ve Kyle Sparks, oğullarının yanına geldiklerinde, yerdeki kalıntının bir filin dişlerine benzediğini düşünerek New York Devlet Üniversitesinden Profesör Peter Houde ile bağlantı kurdu.



Arazi sahibiyle iletişime geçerek izin alan Houde ve ekibi, bir haftalık çalışmayla mayıs ayında, fosilin tümünü topraktan çıkarmayı başardı.



Houde, kafatası kalıntılarının 1,2 milyon yıl önce yaşamış, fil benzeri, nesli tükenmiş stegomastodon adlı canlıya ait olduğunu bildirdi.



Profesör Houde, tüm kafatasının 1 ton ağırlığında olduğunu tahmin ettiklerini ve incelenerek yeniden inşa edilmesinin yıllar alacağını belirtti. Houde, stegomastodona ait kafatasının daha sonra sergilenebileceğini söyledi.