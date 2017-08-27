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Azerbaycan'da askeri birlikte yangın ve patlama

Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan'da askeri birlikte yangın ve patlama

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yaklaşık 70 kilometre uzağındaki Hızı ilinde bulunan askeri birliklerden birinde meydana gelen yangın ve patlama sonrasında 4 köy tahliye edildi. Olayda, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma ve Olağanüstü Haller bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, saat 09.00 sularında Hızı ilindeki askeri birliklerden birinin silah deposunda yangın ve patlama meydana geldiği belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yangın kontrol altına alındı. 

Askeri birlikte görevli kişilerin tahliye edildiği, alanda çalışma yapan 6 kişinin hafif yaralandığı, can kaybı konusunda bilgi olmadığı kaydedildi.

Askeri birliğin yakınındaki dört köyün boşaltıldığı, vatandaşların geçici olarak Olağanüstü Haller Bakanlığının kurduğu çadırlara yerleştirildiği, Bakü'den bölgeye giden yolların kapatıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı ve araştırma komisyonu kurulduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #savunma bakanlığı #patlama #yangın #askeri birlik #Azerbaycan
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