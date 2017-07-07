Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle ordunun teyakkuz haline geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşmanın Azerbaycanlı sivillere ve Silahlı Kuvvetleri personeline karşı herhangi bir eyleminin derhal önlenmesi, ayrıca ateş açılan noktalara karşılık verilmesi amacıyla ordu birlikleri teyakkuz haline geçirildi" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ateş açılan noktaların vurulduğu ve karşı tarafa kayıplar yaşatıldığı bildirildi.



Dağık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında Nisan 2016'da gerginliğin tırmanmasının ardından Rusya öncülüğünde bir ateşkes imzalandı.



Taraflar, bölgede yaşanan ihlallerden dolayı birbirini suçlamaya devam ediyor.



Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan destekli Ermeni ayrılıkçıların denetiminde./Sputnik