AYM'den referandum kararının gerekçesi
AYM'den referandum kararının gerekçesi
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz

Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle ordunun teyakkuz haline geçtiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti!

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşmanın Azerbaycanlı sivillere ve Silahlı Kuvvetleri personeline karşı herhangi bir eyleminin derhal önlenmesi, ayrıca ateş açılan noktalara karşılık verilmesi amacıyla ordu birlikleri teyakkuz haline geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ateş açılan noktaların vurulduğu ve karşı tarafa kayıplar yaşatıldığı bildirildi.

Dağık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında Nisan 2016'da gerginliğin tırmanmasının ardından Rusya öncülüğünde bir ateşkes imzalandı.

Taraflar, bölgede yaşanan ihlallerden dolayı birbirini suçlamaya devam ediyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan destekli Ermeni ayrılıkçıların denetiminde./Sputnik

Etiketler; #azerbaycan ordusu #Ermenistan #Azerbaycan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu
Sonraki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.