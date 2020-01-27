Azez'de bombalı saldırı
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
DÜNYA 27.01.2020, 14:44
Türk Ordusu'nın Fırat Kalkanı harekatı ile terör örgütünden temizlediği Azez'de yeni bir saldırı düzenlendi.
Suriye ve Türkiye sınırındaki kentte bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Kilis',n tam karşısında yer alan kentteki saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 kişi tedavi için Kilis'e getirildi. Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Askeri kaynaklar aracın Tel Rıfat bölgesinden geldiğini ve saldırının arkasından terör örgütü YPG/PKK'nın olabileceğini belirtiyor.
ulusal.com.tr
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