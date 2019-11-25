Azez'de PKK, sivillere saldırdı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de PKK, sivillere saldırdı, Bombalı araçla yapılan saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. 3 kişi ağır yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
DÜNYA 25.11.2019, 22:43
Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki Azez'de teröristler sivilleri hedef aldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirilen bomba patladı. Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.
ulusal.com.tr
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