Azil Raporu açıklandı

Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil raporunu açıkladı.



658 sayfalık raporda Trump'ın azline gerekçe olabilecek suçlamalar sıralanırken, Kongre üyelerinin bir an önce durumu gündemlerine alması çağrısı yapıldı.



Azil süreci geçen hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na taşınmış, Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylanmıştı.



Raporda "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işlemesini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerinin komitede kabul edildiği anımsatıldı. "Trump, görevini kötüye kullanmıştır ve önü alınmazsa bunu sürdürecektir" ifadesine yer verildi.





ulusal.com.tr