Azil soruşturmasında son durum

Trump, geçen temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylemişti.

Konuşmanın sızdırılmasının ardından ABD Kongresi'ndeki Demokratlar bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor.

Azil soruşturmasında ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland ifade verdi.

Sonland, "Trump, Ukrayna'ya yardımların Biden'a soruşturmaya bağlı olduğunu söylemedi" dedi. Ancak buna rağmen Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bu konuda kendilerine baskı yaptığını ifade etti.

ABD’nin AB Büyükelçisi, Trump'ın bu kapsamda Giuliani üzerinden Ukrayna'ya baskı yaptığını belirtti. "Biden'e soruşturma açılmadığı sürece Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a gelemeyeceğini" söylediğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Sondland'ın ifadesinin bir kısmını televizyondan izlediğini söyledi. Trump, "Ben kimseden bir şeyin karşılığında bir şey istemedim. Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim. Bu da ABD Başkanı'nın son sözüdür" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Twitter hesabından ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD'de yapılan bir anket, devam eden azil soruşturmasının Başkan Donald Trump'a puan kazandırdığını gösterdi.

Küresel araştırma şirketi Gallup'ın anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranının yüzde 41'den, yüzde 43'e çıktığını ortaya koydu.

ulusal.com.tr