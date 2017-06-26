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BAE Devlet Başkanı 3,5 yıl sonra kamera karşısında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra ilk defa bayramlaşma merasimi için kameraların karşısına geçti.

BAE Devlet Başkanı 3,5 yıl sonra kamera karşısında

BAE Haber Ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ve Abu Dabi Veliaht  Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın eşliğinde Abu Dabi'daki El-Batin  Sarayı'nda bayram tebriği için gelenleri kabul etti.
 
Bayramlaşma sırasında çekilen fotoğraf ve videolar WAM'da yer aldı.
 
Devlet Başkanı Al Nahyan (69), kalp krizi geçirdiği 24 Ocak 2014'ten  bu yana hiç bir resmi programa katılmamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #BAE #Birleşik Arap Emirlikleri #Raşid Al Mektum
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