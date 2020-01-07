Bağdat, kararı ABD'ye resmen iletti

Irak Meclisi'nin "yabancı askerleri ülkeden gönderme kararı" sonrası gözler Amerika'nın atacağı adıma çevrildi.

Irak Meclisi'nin tarihi kararı, Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğibe iletildi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ı ofisinde kabul etti.

Abdulmehdi Tueller'e mevcut durumun ciddiyetini ve olabilecek yansımalarını aktardı. Irak Başbakanı, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini de vurguladı.

Amerika ise, Irak Meclisi'nin kararına uymayacağını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın "çekilmeyeceğiz" açıklamasının ardından, Amerika Savunma Bakanı Mark Esper de "çekilme planımız içerisinde yok" dedi.

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazdığı ve Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti. Esper, mektup ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Esper, bölgeye takviye amaçlı asker kaydırdıklarını da sözlerine ekledi.

Almanya ise Irak'tan askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Karrenbauer, Irak'taki birliklerinin bir kısmını çekmeye başlayacaklarını duyurdu.

İki bakanın mektupla yaptığı açıklamada birliklerin Ürdün ve Kuveyt'e konuşlandırılması planlandığı belirtildi.



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