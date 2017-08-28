Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerini hedef alan bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerini hedef alan bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki "Cemile" sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Bağdat'ta dün de bomba yüklü araçlarla düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor.