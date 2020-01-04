Bağdat'ta intikam sloganları

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin naaşı, Irak'tan İran'a uğurlanıyor.

Efsane generala ve Haşdi Şabi Komutanı El Mühendis için ilk tören suikaste uğradığı Bağdat'ta Kazımiye semtinde yapılıyor.

General Süleymani'nin naaşı İran ve Irak bayraklarına sarıldı. Süleymani'nin naaşını taşıyan araç kortejine binlerce kişi katıldı.

Iraklılar, "Amerika'ya ölüm sloganları" ile yürüyen binlerce kişi intikam yemini etti.

Törenlere istifa eden Irak Başbakanı Adel Abdul-Mehdi ve Irak parlamentosundan isimler de katılıdı. Haşdi Şabi liderleri de törenlerdeydi. ABD'nin saldırısında ölenler için cenaze namazı kılındı.

Bağdat'teki törenlerin ardından kutsal topraklar sayılan Kerbela ve Necef kentlerine götürülecek Süleymani'nin naaşı daha sonra İran'a uğurlanacak.

Saldırıda ölenler arasında bulunan Haşdi Şabi'nin iki numaralı ismi Ebu Mehdi el Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.

Tahran ise General Kasım Süleymani'yi karşılamak için tören hazırlıkları yapıyor. İlk tören Meşet'te yapılacak. Tahran ve Kirman'da yapılacak törenlerin ardından İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani memlektinde toprağa verilecek.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, şehit general Kasım Süleymani'nin ailesini taziye ziyaretinde bulundu.

Hamaney, Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenecek törenlere de katılacak.

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