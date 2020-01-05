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Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama sesleri

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'de güçlü patlama seslerinin duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

DÜNYA 05.01.2020, 23:58 06.01.2020, 00:49
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama sesleri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

1 füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

#bağdat #abd #Yeşil Bölge
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