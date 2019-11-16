Bağdat’ta bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Irak'ta bir buçuk aydır devam eden gösterilerde çeşitli nedenlerle 319 gösterici hayatını kaybetti. 15 binden fazla Iraklı yaralandı. Ülkede gösteriler nedeniyle güvenlik zafiyeti baş gösterdi.



Dün de Başkent Bağdat'ta gösterilerin adresi Tahrir Meydanı'nı bombalı araçla saldırı düzenlendi.



Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



Öte yandan gece saatlerinde göstericiler Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti. Söz konusu bölgeler güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası protestocuların elinden alınmıştı.

ulusal.com.tr