Bağlantısızlar Zirvesi, Bakü'de düzenlendi

Bağlantısızlar Hareketi'nin 18'inci Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Zirveye Bağlantısızlar üyesi çok sayıda ülkenin devlet başkanı katıldı.

120 üyesi bulunan Bağlantısızlar Hareketi'nin zirvesine Türkiye ise Bağlantısızlar Hareketi Özel Konuğu olarak katıldı. Türkiye'yi zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği iletti.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da Bakü'deki zirvede Suriye'yi temsil etti.

Böylece Suriye ile Türkiye uluslararası bir toplantıda bir araya gelmiş oldu.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (Nikolas Maduro) de katıldı.

Maduro burada yaptığı konuşmada "Küresel güçlerin önünde diz çökmemeliyiz" dedi. Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Bağlantısızlar Hareketi'ne üç yıldır başkanlık eden Maduro, görevi Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e devretti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toplantıdaki konuşmasında Bağlantısızlar Hareketi ilkelerinin, Azerbaycan dış politikasının temel ilkeleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Bağlantısızlar Hareketi, Yugoslavya'nın efsane lideri Josip Tito, Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır ve Hindistan Başbakanı Nehru'nun girişimiyle 1961'de Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da kuruldu.

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