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Balistik füze denemelerine tepkiler sürüyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 2 bin 700 kilometre mesafe kat ederek Japonya'nın Hokkaido Adasının üstünden geçen füze denemesine tepkiler sürüyor. Pyongyang yönetimini uyaran İsveç Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Balistik füze denemelerine tepkiler sürüyor

Kim Young-Un'un balistik füze denemelerine tepkiler sürüyor.

Pyongyang yönetiminin fırlattığı,  2bin 700 kilometre mesafe kat ederek Japonya'nın Hokkaido Adasının üstünden geçen balistik füze denemesine İsveç'ten de tepki geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Margot Wallström, son denemeyi "provokasyon" olarak nitelendirdi, Japonya'nın endişelerini paylaştıklarını belirtti.

"Pyongyang yönetimini daha fazla kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." diyen Wallström, "Uluslararası yükümlülüklerini derhal yerine getirmesini bekliyoruz'' diyerek Kore Demokratik Halk Cumhuriyetini uyardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantıya çağıran İsveç Dışişleri Bakanı, Konsey'in konuyu masaya yatırması gerektiğini bildirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti
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