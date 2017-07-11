Baltık bölgesinde beş ittifak üyesinin katılımıyla NATO tatbikatı başladı.

"Tobruk Mirası 2017" adı verilen tatbikata, beş NATO ülkesi İngiltere, ABD, Letonya, Polonya ve Litvanya'dan askerler katılıyor. Tatbikatta bu ülkelerin hava savunma sistemleri kullanılıyor.



Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat çerçevesinde bölgeye ilk kez uzun menzilli Patriot füzeleri konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, konuşlandırmanın, "ABD'nin Litvanya'nın güvenliğine sadakatle bağlı ve stratejik kabiliyetlerini göndermeye çok hazır olduğunu ortaya koyduğu" ifade edildi.



Rusya'nın Baltık filosuna ev sahipliği yapan Kaliningrad ile sınırı olan Litvanya'nın, Moskova yönetiminin bölgedeki askeri gücünden derin endişe duyduğu kaydediliyor.