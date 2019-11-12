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Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü

Bangladeş'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA 12.11.2019, 15:37
Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.

Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.

Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#bangladeş #tren
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