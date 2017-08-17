Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı. Barcelona polisi: 2 ölü ve en az 20 yaralanın olduğu terör saldırısı sonrası, teröristlerin girdiği restauranta operasyon düzenliyor

Barselona'da bir minibüs yayaları ezdi



İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde bir araç kalabalığı ezdi.



Barselona kent merkezinde bir sürücü, minibüs kalabalığın üzerine sürdü.



Yerel medyanın aktardığına göre bazı sivillerin yaralandığı olay sonucu Barcelona polisi, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.



Çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal ederken, bölgedeki vatandaşlar ve turistler korkuyla kaçıştı.



Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.



Barselona polisi: 2 ölü ve en az 20 yaralanın olduğu terör saldırısı sonrası, teröristlerin girdiği restauranta operasyon düzenliyor

