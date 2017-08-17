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Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var

Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var

Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var

Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var.. Çevredeki metro ve tren istasyonları kapatılmış durumda

 

Etiketler; #İspanya #barcelona
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