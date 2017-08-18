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Barcelona'da ölü sayısı 14'e yükseldi

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi. Bu arada saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi.

Barcelona'da ölü sayısı 14'e yükseldi

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi. 

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı.

Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.

Öte yandan 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin üçüncü bir zanlı daha gözaltına alındı. 

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Bu arada saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #barcelona #saldırı
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