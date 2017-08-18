İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi. Bu arada saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi. Bu arada saldırıda yaralanan Türk vatandaşının 33 yaşındaki iş adamı Emre Eroğlu'nun olduğu bildirildi

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İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi.



Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı.



Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.



Öte yandan 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin üçüncü bir zanlı daha gözaltına alındı.



ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ



Bu arada saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi.



YARALANAN TÜRK VATANDAŞININ KİMLİĞİ



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, saldırıda yaralanan Türk vatandaşının 33 yaşındaki iş adamı Emre Eroğlu'nun olduğunu bildirdi.



ulusal.com.tr