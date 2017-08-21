Katalan hükümeti bir otobüsün üzerinde şüpheli bir paket bulunduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde 14 kişinin yaşamını kaybettiği bir terör saldırısının hedefi olan Barcelona'da şüpheli paket alarmı verildi.



Katalan hükümeti bir otobüsün üzerinde şüpheli paket bulunduğunu açıkladı.



