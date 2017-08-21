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Barcelona'da şüpheli paket alarmı!

Katalan hükümeti bir otobüsün üzerinde şüpheli bir paket bulunduğunu bildirdi.

Barcelona'da şüpheli paket alarmı!

Reuters'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde 14 kişinin yaşamını kaybettiği bir terör saldırısının hedefi olan Barcelona'da şüpheli paket alarmı verildi.

Katalan hükümeti bir otobüsün üzerinde şüpheli paket bulunduğunu açıkladı.

 

Etiketler; #barcelona #İspanya #şüpheli paket
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