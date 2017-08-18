İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi.
Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı.
Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.
Öte yandan 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin üçüncü bir zanlı daha gözaltına alındı.
İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi
İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında bir Türk vatandaşının ağır yaralandığı bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.