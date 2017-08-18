Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
Facebook'ta şok mesaj! 'Ölüm ölüm ölüm...'
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
10 binden fazla telefon toplatılıyor! Eğer elinizde varsa...
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Atayün’ün çocuklarına ByLock gözaltısı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Yıllık izin yönetmeliği değişti
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Yıllık izin yönetmeliği değişti

Barcelona saldırganı Driss Oukabir'in Facebook hesabında silahlı fotoğraf

Barcelona'daki en az 13 kişinin ölümüne neden olan dünkü saldırının ardından gözaltına alınan Driss Oukabir'in hesabında, silahlı fotoğraf ve "Ölüm" mesajları dikkat çekti

Barcelona saldırganı Driss Oukabir'in Facebook hesabında silahlı fotoğraf

Barcelona'daki en az 13 kişinin ölümüne neden olan dünkü saldırının ardından gözaltına alınan Driss Oukabir'in hesabında, silahlı fotoğraf ve "Ölüm" mesajları dikkat çekti

Facebook'taki "Driss Oukabir Soprano" adıyla açılmış hesapta, Oukabir'in gözaltına alınmasından saatler sonra, (TSİ 04:00 dolayında) "Muerte Muerte Muerte Por qué tienen miedo a la muerte (Ölüm Ölüm Ölüm... Ölümden neden korkuyorlar?)" sözleri paylaşıldı.



Facebook hesabında ayrıca, 30 Mayıs'ta yapılan bir paylaşımda otomatik silahla çekilmiş bir fotoğraf ve Arapça 'قريبا ان لم تحترمو الريفيين يا عريبوش المحتل (Eğer Arap işgalciye saygı duymazsan...)' yazısı dikkat çekti.

Oukabir'in Facebook hesabında, memleketi "Fas, Nador" olarak belirtiliyor ve "Muhammed Premier Oujda Üniversitesi"nde okuduğu belirtiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #barcelona #driis oukabir #facebook
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Muayeneye gitmeden 'plakaları yenileyin' uyarısı
Sonraki Haber
Barcelona saldırganı Driss Oukabir'in Facebook hesabında silahlı fotoğraf
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.