Barcelona'daki en az 13 kişinin ölümüne neden olan dünkü saldırının ardından gözaltına alınan Driss Oukabir'in hesabında, silahlı fotoğraf ve "Ölüm" mesajları dikkat çekti
Facebook'taki "Driss Oukabir Soprano" adıyla açılmış hesapta, Oukabir'in gözaltına alınmasından saatler sonra, (TSİ 04:00 dolayında) "Muerte Muerte Muerte Por qué tienen miedo a la muerte (Ölüm Ölüm Ölüm... Ölümden neden korkuyorlar?)" sözleri paylaşıldı.
Facebook hesabında ayrıca, 30 Mayıs'ta yapılan bir paylaşımda otomatik silahla çekilmiş bir fotoğraf ve Arapça 'قريبا ان لم تحترمو الريفيين يا عريبوش المحتل (Eğer Arap işgalciye saygı duymazsan...)' yazısı dikkat çekti.
Oukabir'in Facebook hesabında, memleketi "Fas, Nador" olarak belirtiliyor ve "Muhammed Premier Oujda Üniversitesi"nde okuduğu belirtiliyor.
Barcelona'daki en az 13 kişinin ölümüne neden olan dünkü saldırının ardından gözaltına alınan Driss Oukabir'in hesabında, silahlı fotoğraf ve "Ölüm" mesajları dikkat çekti
Barcelona'daki en az 13 kişinin ölümüne neden olan dünkü saldırının ardından gözaltına alınan Driss Oukabir'in hesabında, silahlı fotoğraf ve "Ölüm" mesajları dikkat çekti
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