İspanya polisi, Barselona'daki minibüslü saldırının baş şüphelisi Ebu Yakup'un operasyonda vurularak öldürüldüğünü açıkladı

Polis, İspanya Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu.



İspanyol Radyo Cadena, patlayıcı yüklü yelek giymiş bir kişinin vurulduğunu öne sürdü.



İspanya polisi, Barselona'daki minibüslü saldırının baş şüphelisi Ebu Yakup'un operasyonda vurularak öldürüldüğünü açıkladı



Polis, gün içerisinde Las Ramblas caddesinde düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda minibüsü kullanan kişinin Ebu Yakup olduğunu duyurmuş ve Avrupa çapında Ebu Yakup'u arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.



ulusal.com.tr