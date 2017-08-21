Polis, İspanya Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu.
İspanyol Radyo Cadena, patlayıcı yüklü yelek giymiş bir kişinin vurulduğunu öne sürdü.
İspanyol gazetesi La Vanguardia ise, Barcelona saldırısında minibüsü kullanan Yunus Ebu Yakub'un tutuklandığını belirtti.
Polis, gün içerisinde Las Ramblas caddesinde düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda minibüsü kullanan kişinin Ebu Yakup olduğunu duyurmuş ve Avrupa çapında Ebu Yakup'u arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
ulusal.com.tr
İspanyol basınına göre, Barcelona saldırganı Ebu Yakup yakalandı
Polis, İspanya Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu.
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