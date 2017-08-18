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Barcelona saldırısının baş şüphelisi belli oldu

İspanya polisi, Barcelona’da düzenlenen terör saldırısının baş şüphelisinin Musa Ukabir olduğunu açıkladı.

Barcelona saldırısının baş şüphelisi belli oldu

İspanyol medyası 18 yaşındaki Musa Ukabir'in ağabeyi Driss Ukabir'in saldırının ardından gözaltına alındığını duyurmuştu. Fas kökenli Driss Ukabir'in kimliğinin kayıp olduğunu bildirmek için polis merkezine giderken gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bazı İspanyol yayın organları, Driss Ukabir'in kimliğinin Barselona'daki saldırının gerçekleştirildiği minibüste bulunduğunu, Driss'in de kimliğini kardeşinin çaldığını söylediğini duyurmuştu.

Dün İspanya'nın ikinci büyük kenti Barselona'nın en işlek caddesi La Rambla'da meydana gelen terör saldırısında 13 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Minibüsün yayaların üzerine sürülmesiyle gerçekleştirilen saldırıyı IŞİDüstlenmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanmış, yayaların üzerine sürülen minibüsün sürücüsü ise yakalanamamıştı.

Bugünün ilk saatlerinde de İspanya polisi, Barselona'nın 130 kilometre güneyindeki Cambrils kasabasında benzer bir saldırı gerçekleştiren 5 kişiyle çatışarak öldürmüştü. Kimsenin hayatını kaybetmediği ancak 6 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerin üstünde, bomba yüklü olduğu izlenimi veren yelek olduğu duyurulmuştu./Milliyet

Etiketler; #haberler #İspanya #barcelona
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