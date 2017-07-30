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Barcelona’daki müzik festivalinde yangın

İspanya Barcelona'da bir müzik festivalinde yangın çıktı. Festival alanında bulunan 22 bin kişi tahliye edilirken ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi.

Barcelona’daki müzik festivalinde yangın

Barcelona'da “Tomorrowland Unite Spain” adlı müzik festivalinde dev sahne birden alev aldı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken festival alanında bulunan 22 bin kişi tahliye edildi.

Yangında ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi. 

İtfaiye yetkililerinin ön raporuna göre yangın, sahnenin yapıldığı malzemenin havai fişek gösterileri nedeniyle aşığı ısınmasından dolayı çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İspanya #barcelona
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