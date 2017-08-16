Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararına tepkiler giderek artıyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi "Sınırların yeniden çizilmesi trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getirir" uyarısında bulundu. Goran Hareketi ile Kürdistan İslami Toplum Partisi de referandum karşıtı cephede yer aldı. Kerkük'teki Türkmenler ile Musul'daki Arap ve bazı Hıristiyanlar da referanduma şiddetle karşı çıkıyor.

Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararına tepkiler artıyor.



Karara başından beri karşı çıkan Irak merkezi hükümeti Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında "Eğer sınırların yeniden çizilmesi isteği varsa, bu tek taraflı gerçekleşemez. Bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz" diye konuştu.



İbadi "Bağımsızlığın Kürtlerin çıkarına olmadığını görüyorum. Çünkü bu, ihtilafların ve bitmeyecek sorunların kapısını açacak" dedi.



Irak Bölgesel Yönetimi'nde muhalefette bulunan Goran Hareketi ile Kürdistan İslami Toplum Partisi de referandum karşıtı cephede yer aldı. Süleymaniye'de bir araya gelen iki partinin temsilcileri "Referandumunun ertelenmesi için 6 maddelik bildiri" yayınladı.



Bildiride "Mesut Barzani ve hükümetinin referandum kararını ertelenmesi, genel seçimlerin ise zamanında yapılması" talep edildi. Açıklamada referandum yerine halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi istendi.



Barzani'nin referandum dayatmasına Kerkük'te yaşayan Türkmenler, Musul'da yaşayan Arap ve bazı Hristiyanlar ile Irak'taki en büyük Şii gruplardan Sadr Hareketi de şiddetle karşı çıkıyor.



Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi de referandum karşıtı. Irak'ın eski Başbakanı Nuri el- Maliki de Kürtlerin Irak'tan ayrılmasının anayasal ve hukuki olarak mümkün olmadığı görüşünde. Iraklı sünniler de referandumun Kerkük ve Musul'a uzanma niyetini tehlikeli bir gidişat olarak görüyor.



Irak Meclis Başkanı ve Sünnilerin önemli siyasetçilerinden Selim el-Cuburi "Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi proje kabul edilemez." dedi.





ulusal.com.tr