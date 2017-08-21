Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacak olan bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini açıkladı. Türkiye ve İran'dan gelen baskıya rağmen referandum kararında ısrarcı olan Barzani, "İran'ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmeyiz. " diye konuştu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumuna ilişkin konuştu.



Barzani, referandumun ertelenmesi için kendisini telefonla arayan Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Referandum ertelenmeyecek, kesinlikle yapılacak" dediğini söyledi.



Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Mesut Barzani, Tillerson'a, "Bağdat ile diyaloga hazırız" dediğini aktardı.



"Referandum kesinlikle ertelenmeyecek" diyen Barzani, "Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdatın Kürdistana karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir" ifadelerini kullandı.



İran ile olan ilişkilerine de değinen Mesut Barzani, "Kürdistan Bölgesinin siyaseti, İran'ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez." diye konuştu.





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