Barzani Türkiye'nin operasyonlarına yönelik açıklama yaptı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Sincar'daki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi. PKK Kandil'den sonra Sincar'da yuvalanmaya başlamıştı.
DÜNYA 21.11.2019, 21:26
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'ın Duhok kentinde "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı"na katıldı.
Barzini'ye Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonları soruldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı, Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurguladı.
PKK'lılar, Türk Sİlahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yaptığı hava harekatlarından sonra, Sincar'da yuvalanmaya başlamıştı. Terör örgütünün Sincar'ı 2. Kandil yapma planından sonra Türk Ordusu, burayı bombalamıştı.
Hava harekatlarında örgütün Irak'ın kuzeyi Sincar sorumlusu İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.
ulusal.com.tr
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