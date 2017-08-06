Amerika'nın Suriye'de federasyon kurma planının detayları ortaya çıktı. Aydınlık gazetesi, üç aşamalı federasyon inşa planının ayrıntılarını yazdı. Buna göre terör örgütü PKK/PYD, Barzani'nin bağımsızlık referandumu takvimiyle eşgüdümlü hareket edecek. Eylül, Kasım ve 2018 başı da oylamalar yapılarak, federasyon kurumsal hale getirilmeye çalışılacak.

Aydınlık gazetesi, PKK/PYD'nin Suriye'de gündemine aldığı federasyon planının ayrıntılarını yazdı. Londra merkezli Şark el Avsat'ta dayandırılan haberde üç aşamalı fefderasyonu inşa planı yapıldığı ortaya çıktı.



Kısa bir süre önce Suriye'nin Haseke kenti Rumeylan bölgesinde toplantı yapan PYG/YPG'liler, iki kanun çıkarttı. Bu toplantıda Suriye'nin kuzeyi 3 bölge ile altı kanton birimine ayrıldı. Rakka kenti de bu üç bölge kapsamına alındı.



PYD/YPG, Suriye'nin idari şekillenmesini yeniden yapmak ve kurumsallaştırmak için bir seçim takvimi de belirledi. Barzani'nin Irak devletinden ayrılmak için sandığa gideceği Eylül ayında Suriye'de "komün" seçimleri yapma kararı alındı.



Terör örgütü planı hayat geçerse; Eylül, Kasım ayları ve 2018 yılının ilk ayında PYD denetimindeki bölgelerde seçimler yapılacak. Mahalli birimler olan, köy, kasaba, şehirlerden başlayacak oylama süreci, federasyon bölgesi seçimleri ile son bulacak.



PYD/YPG'nin tasarladığı federasyonu inşa projesinde oylamalar etnik ve dini ayrımlar göz önüne alınarak yapılacak. Çıkartılan kanuna göre, seçilecek sözde meclisin yüzde 60'ı genel yüzde 40'ı da demografik unsurlara göre belirlenecek. Lübnan ve Irak'taki siyasi ve etnik kotaların bütün Suriye'de uygulanması için de çalışma yapılacak.



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