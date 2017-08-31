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Barzani'nin referandum inadı

Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak Merkezi Hükümeti ve bölge ülkelerinin karşı çıktığı referandum konusunda ısrarını sürüyor. Erbil'de bir grup akademisyenle bir araya gelen Barzani "Geri adım atmayacağını ve referandumun zamanında yapılacağı" söyledi.

Barzani'nin referandum inadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Erbil'de bir grup akademisyenle bir araya gelen IKBY Başkanı, bölge ülkeleri ve Irak Merkezi Hükümeti'nin itirazlarına rağmen referandumdan geri dönüş olmadığını söyledi.

Barzani yaptığı açıklamada "Tüm taraflara referandumdan geri adım atılmayacağı ve zamanında yapılacağı güvenini veriyorum." dedi.

"2003'ten bu yana Irak Merkezi yönetimiyle ortak hareket etmek için çaba sarf ettik" diyen Barzani "Ancak ortaklık anlayışı onlarca kez bitti. Anlaşılan o ki Kürtler Bağdat'ta istenmiyor. Irak siyasetinin ömrünün bu şekilde uzaması felakete yol açar." ifadelerini kullandı.

"Bağdat'ta iktidarda mezhepçi hükümet var. Irak'ta demokrasi ve federalizm kalmadı." diyen Barzani, referandumun IŞİD'le mücadeledeki tutumlarını değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye ve İran'ın yanı sıra Irak Merkezi Hükümeti de referanduma karşı çıkıyor. Referandum, Barzani'nin de kabul ettiği Irak Anayasasına da aykırı. Bölge ülkelerinin tümü Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yana. Başlıca sebebi ise Irak'da yaşanacak olası bir parçalanmanın bölgede daha ciddi sıkıntıları beraberinde getirme riski.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #mesut barzani #Irak Merkezi Hükümeti #referandum
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