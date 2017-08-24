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Başbakan'ın Vietnam ziyareti

Singapur'un ardından Vietnam'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Asya ülkeleri ile ticari bağların güçlendirileceğini söyledi. Yıldırım, hedeflerinin "Dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olarak bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer almak olduğunu" kaydetti.

Başbakan'ın Vietnam ziyareti

Komünist liderin mezarını ziyaret etti...

Şeref Madalyası aldığı salona mehter marşı ile girdi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında gittiği Vietnam temaslarına, ülkenin bağımsızlık hareketinin önderi ve ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret ederek başladı.

Vietnam-Türkiye İş Forumuna da katılan Yıldırım, Vietnam ziyaretinin tarihi önemde olduğunu ifade etti. Başbakan "Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve böylece dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olma ve bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Şeref defterini imzalayan Başbakan, Hanoi sokaklarında yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.

Temaslarını tamamlayan Başbakan daha sonra yurda döndü. Yıldırım'ın Vietnam ziyareti bu ülkeye Başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başkan #singapur #ziyaret
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