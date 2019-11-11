Batı destekli eylemcilerin vahşeti

Hong Kong'da batı destekli Çin karşıtı eylemler devam ediyor.



Gösterilerin dozu her hafta arttı. Protestocuların eylemleri kamu güvenliğini tehdit eden bir hâl aldı.



Hong Kong'tan gelen son görüntüler batı destekli grupların yarattığı vahşeti gözler önüne serdi.



Hong Kong'da eylemciler bir adamı ateşe verdi.



O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.



Eylemcilerle tartışan bir adam, üzerine yanıcı madde döküldükten sonra çakmakla ateşe verildi.



Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Hong Kong'lu vatandaş eylemcilerle tartışıyor. O sırada eylemcilerden biri elinde tuttuğu plastik şişenin içerisindeki sıvı maddeyi adamın üzerine döktü. Ardından başka bir eylemci de elindeki çakmakla vatandaşı ateşe verdi.



Yerel medya, yanan adamın kısa sürede söndürüldüğünü ve vücudunda yanıklar olduğunu duyurdu.

ulusal.com.tr