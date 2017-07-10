ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ve Kanada'nın British Columbia bölgesindeki orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

ABD'nin batısı ve Kanada'da etkili olan orman yangınları, on binlerce hektarlık alanla birlikte birçok evin yanmasına ve binlerce kişinin evlerinden tahliyeedilmesine neden oldu.



Kanada'nın British Columbia bölgesinde çıkan 200'den fazla orman yangını, onlarca evin ve iki hava alanı hangarının yanmasına yol açarken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.



Rekor sıcaklıkların yaşandığı ABD'nin batısındaki orman yangınları bir ayı geçen bir süredir farklı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor.





Çok sayıda kişi yaralandı



Orman yangınları, Kaliforniya'da hızla yayılırken, onlarca binanın yanmasına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Eyalet kaynaklarına göre, Kaliforniya çapında yaklaşık 5 bin itfaiyeci, 14 büyük yangınla mücadele yürütüyor.



Kaliforniya'nın kuzeyinde etkili olan yangınların otoyolların kapanmasına yol açarak hayatı tehdit etmesi nedeniyle göl kenarındaki yaz kampı boşaltılırken, bölgedeki yüzlerce ev tahliye edildi.



Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Santa Barbara'da halkla ilişkilerden sorumlu İtfaiye Amiri Dave Zaniboni, cumartesi günü öğleden sonra bölgelerinde çıkan yangının 154 numaralı karayolunun iki yakasına da yayıldığını ve yolun tamamen kontrol dışı kaldığını bildirdi. Circle V. Rach'da 90 öğrenci ve 50 danışmanın mahsur kaldığını belirten Zaniboni, öğrenci ve danışmanların, bölgeden tahliye edilene kadar bölgedeki barınaklara götürüldüklerini açıkladı.