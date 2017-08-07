Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansı, haziran ayında ülkedeki yumurtalarda Fipronil'in tespit edildiğini ancak ilacın düzeyinin çok düşük kaldığını bildirdi.

Almanya ve Hollanda'daki "böcek ilaçlı yumurta" krizinin ardından Belçika'da da yumurtalarda çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak Fipronil adlı böcek ilacı tespit edildi.



Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansı, haziran ayında ülkedeki yumurtalarda Fipronil'in bulunduğunu ancak soruşturmanın "gizliliği" nedeniyle konunun halka duyurulmadığını açıkladı.



Ajans, ülkedeki yumurtaların geri toplanmasını gerektiren bir durum olmadığını, yapılan araştırmalarda yumurtalardaki böcek ilacı düzeyinin çok düşük kaldığını bildirdi.



Sağlık Bakanı Maggie De Block da "Araştırmalar yumurtaların halkın sağlığını tehdit etmediğini gösteriyor." dedi.



Ancak Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, ajansın konuya ilişkin ne tür önlemler aldığını içeren özel rapor hazırlamasını talep etti.



Avrupa'da yumurta krizi patlak verdiğinde Belçika'da sadece bazı yumurtaların "zehirli" olduğu açıklanmıştı ancak yetkililer şu anda milyonlarca yumurtada böcek ilacının tespit edildiğini, tüketicilerin önlem için "X-NL-40155XX" kodlu yumurtaları tüketmemesi gerektiğini kaydetti.



Belçika'nın Anvers kentindeki Ravel adlı şirketin, Fipronil'i Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığı bildirilmiş, bunun özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya'ya da satıldığı ifade edilmişti.



Ravels'in yaklaşık 180 işletmeye böcek ilacı içeren temizlik malzemeleri sattığı ifade ediliyor. Fipronil adlı böcek ilacının yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda insanlarda böbrek, ciğer ve tiroid bezine zarar verdiği kaydediliyor.