Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
İşte başkasına ait mesajları okuyabileceğiniz uygulama
İşte başkasına ait mesajları okuyabileceğiniz uygulama
Flaş karar: Emre Mor...
Flaş karar: Emre Mor...
Nuray Mert, Cumhuriyet'ten kovuldu
Nuray Mert, Cumhuriyet'ten kovuldu

Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı

Belçika Tarım Bakanı Ducarme, Hollanda'nın geçen kasım ayında yumurtalarda böcek ilacı tespit ettiğini ancak konuya ilişkin bilgilendirme yapmadığını savundu.

Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı

Belçika federal meclisinde konuşan Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçika Gıda Ajansı'nın Hollanda'nın Kasım 2016'da yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacını tespit ettiğine dair resmi belgeyi ele geçirdiğini iddia etti.

Hollandalı yetkililerin konuya ilişkin hiçbir resmi açıklama yapmadığını belirten Ducarme, o dönemde Hollandalı muhataplarıyla konuya ilişkin görüşmeler yaptığını ve AB Komisyonunun tarım komiseriyle irtibata geçtiğini bildirdi. Ducarme, AB Komisyonu komiserinin de konuya ilişkin bilgisi olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Belçikalı yetkililer, yumurtalarda haziran ayında böcek ilacı tespit etmelerine rağmen AB Komisyonuna 20 Temmuz'a kadar bilgi vermemekle suçlanıyor.

Belçika Gıda Ajansı yetkilileri, bunu doğrularken soruşturmanın gizliliğini teminat altına almak amacıyla bilgi paylaşımından kaçınıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Belçika #yumurta #krizi #hollandayı #suçladı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ölümün kıyısından 5 dakikayla yaşama tutundu
Sonraki Haber
Kübra yaşasaydı mühendis olacaktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.