Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümü için etkinlikler düzenleniyor.

1961'de yapılan, Berlin'i ve Almanya'yı 28 yıl boyunca ayıran Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasının ardından 30 yıl geçti.

Duvar Anıt Müzesi'nde Soğuk Savaş döneminde Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçerken hayatlarını kaybedenler anıldı.

Anma etkinliğine Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier (Şitenmayer), Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovakya, Polonya, Çekya ve Macaristan'ın cumhurbaşkanları, Berlin'in kardeş şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Anma etkinliğinde konuşma yapan Almanya Başbakanı Merkel, 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığını anımsatarak, "O tarihten önce buna neredeyse hiç kimse inanmazdı" dedi.

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroyka politikaları sonucu Doğu Almanya halkı sokaklara inmiş ve 1989 yaz ayları boyunca gösteriler devam etmişti.

Gösteriler sonucu 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkılmış, 3 Ekim 1990'da da iki Almanya birleşmişti.

Sovyetler Birliği ise 1991'in Aralık ayında önce dağıldı ardından ise yıkıldı.

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