Beşar Esad'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad uluslararası medyaya röportaj verdi.

Suriye lideri Beşar Esad, SDG ile anlaşma yapıldığına dair iddialardan kimyasal silah kullanıldığı yalanına kadar pek çok farklı konu da açıklamalar yaptı.

Esad, SDG ile yapılan anlaşma hakkında "SDG'yle, Kürt bölgelerinin tamamının Hükümet'in egemenliği altına girmesi temelinde anlaşma yapıldı" dedi. Suriye Cumhurbaşkanı, "Ordumuz artık çok daha güçlü, SDG'yle yönetim paylaşımını reddettik" şeklinde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı "Temel sorun, Halk Savunma Birlikleri (YPG) adıyla askeri güç kuran ve PKK'yla bağlantılı olan PYD'yledir" dedi.

Radikal islamcı örgütlerin gelişiminde ABD'nin rolüne dikkat çeken Beşar Esad, "ABD, terörü Suriye'ye karşı kullanmaya çalıştı" dedi. Esad ayrıca, Suriye'deki terörist gruplarla İsrail arasında koordinasyon bulunduğunu açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye Devleti'ne yöneltilen kimyasal silah suçlamaları hakkında da konuştu.

Beşar Esad, yaşanan uzun süreli savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası konusuna da değindi. Suriye Cumhurbaşkanı, yeterli insan kaynağına sahip olduklarını belirtti.



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