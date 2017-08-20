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Beşar Esad'dan önemli açıklamalar

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad açıklamalarda bulundu

Beşar Esad'dan önemli açıklamalar

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad açıklamalarda bulundu

Bir televizyon kanalına konuşan Beşar Esad, "Batının gizli planları engellendi. Ancak topraklarımızdaki savaş bitmedi. Çatışmalar sürüyor" ifadesini kullandı. 

 

Etiketler; #beşar esad #suriye
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