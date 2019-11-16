Beşar Esad: Soçi mutabakatı kesinlikle olumlu

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rus medyasına röportaj verdi.

ESAD: SOÇİ MUTABAKATI KESİNLİKLE OLUMLU

Suriye lideri, Soçi Mutabakatı olumlu karşıladığını söyledi. ABD'yi Nazilere benzeten Beşar Esad, ABD'yi petrol hırsızlığıyla suçladı. ABD'nin emrindeki grupların ayrılık taleplerini asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

"RUSYA, ABD PLANLARININ HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDI"

Suriye Cumhurbaşkanı Soçi Mutabakatı hakkında da konuştu. Mutabakat hakkında kesinlikle olumlu düşündükleri ifade ederek, "Mutabakat hakkında değerlendirmemiz olumlu. Rusya'nın sürece olumlu katkı sunduğuna şüphe yok. Rusya ABD'nin planlarının hepsini boşa çıkardı" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı Barış Pınarı Bölgesine yerleştirme planını gerçekçi bulmadığını söyleyerek, "Hiç kimse Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli mülteciyi bu alana geri göndereceğine inanmıyor. Bu aldatıcı bir insani slogan. İsteseler bile, bu mümkün değil. Çünkü arazilerin, şehirlerin, köylerin, evlerin, çiftliklerin, tarlaların sahipleriyle yeni gelenler arasında çatışma olacaktır. Buraların sahipleri haklarından asla vazgeçmeyecek. Bu etnik bir anlaşmazlığa sebep olur" ifadelerini kullandı.

ESAD: AYRILIKÇILARI ABD SİLAHLANDIRDI, FİNANSE ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad özerklik isteyen ayrılıkçı gruplar hakkında da konuştu. Batının ayrılıkçı gruplar ile Kürt kelimesini bilinçli bir şekilde birlikte kullandığının altını çizerek "Bazı kavramları düzeltmemiz gerekiyor. Bazı kavramlar bölgenin Kürtlere ait olduğu izlenimi vermek Batı tarafından bilinçli kullanılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki bu bölgede Araplar yaşıyor. Bölgede yaşan nüfusun yüzde 70'i Arap. Orada savaşanlar Kürtlerden ve diğer gruplardan oluşuyor. Amerikalılar, Kürt bölgeleri olduğu izlenimini vermek ve Kürtler ile Suriye'deki diğer gruplar arasında bir çatışma yaratmak için ayrılıkçı Kürt gruplarını destekliyor. Onlara bir liderlik rolü verdiler. Bu gruplar Amerikalılar tarafından silahlandırıldı ve finanse edildi. Kürtlerin çoğu devletlerini ve Suriye halkını destekleyen vatanseverler. Ancak bu grupların bazıları Kürt olsun Arap olsun, Amerika'nın emri altında çalışıyor" şeklinde konuştu.

ESAD: AYRILIKÇI TALEPLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Devlet ve halk olarak, ayrılıkçı talepleri ne bugün ne de yarın kabul etmeyeceğiz" dedi.

ESAD: ABD NAZİLERİ TAKLİT EDİYOR

Beşar Esad, ABD yönetimini Nazi rejimine benzetti. ABD'yi "Suriye'den petrol çalmakla" suçladı, "ABD Başkanı devleti temsil etmiyor. O sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler. ABD bir devlet değil, kendi çıkarlarını gözeten şirketler tarafından lideri atanan bir rejimdir. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i Sovyetler Birliği'ne saldırmaya yönelten en önemli faktörlerden biri petroldü. ABD bugün aynı şeyi yapıyor, Suriye'nin petrolünü çalıyor" dedi.

ulusal.com.tr

